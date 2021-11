Sport in St. Tönis : Fusion geplant – Tönisvorst soll großen Sportverein bekommen

Sport in St. Tönis

St. Tönis Aus der DJK Teutonia 1920 und dem Spielverein 1911 soll ein großer Sportverein werden. Beide Vereine sind auf der Jahnsportanlage beheimatet.

Es wäre eine spektakuläre Fusion zweier Sportvereine mit mehr als 100 Jahren Geschichte: Aus der DJK Teutonia 1920 St. Tönis und dem Spielverein 1911 St. Tönis soll ein neuer, großer, attraktiver Verein werden. Am Donnerstag diskutierten die Vorstände beider Vereine in der Rosentalhalle über die Details. Als möglicher Vereinsname steht SC St. Tönis 11/20 im Raum.

Bei beiden Vereinen ist Fußball das Steckenpferd. Die 1. Mannschaft der DJK Teutonia spielt in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein. Beim SV St. Tönis steht die Jugendarbeit im Vordergrund. Und hier haben Teutonia und SV schon seit 2019 geprobt, wie Kooperation geht. Als Jugendspielgemeinschaft JSG St. Tönis betreut man gemeinsam 25 Mannschaften mit mehr als 400 Kindern und Jugendlichen. Sie spielen mit eigenem Logo und in gelb-blauen Trikots. Die Sportplätze beider Vereine sind schon jetzt auf der Jahnsportanlage an der Geldener Straße beheimatet und nur durch einen Zaun getrennt.