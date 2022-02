Aus Real wird Globus : Der große Ausverkauf bei Real in St. Tönis

Der große Ausverkauf bei Real in St. Tönis

St. Tönis In etwas mehr als einem Monat verschwindet die Warenhauskette Real aus Tönisvorst und Globus übernimmt den Markt. Nun beginnt der große Ausverkauf.

Ende März ist es soweit, dann ist der Real-Markt am St. Töniser Ortsausgang Richtung Vorst, für viele Bewohner der wichtigste Supermarkt der Umgebung, Geschichte. Das heißt nicht, dass der Supermarkt für immer verschwindet, nach einer Umbauphase von zwei Wochen übernimmt dann das Unternehmen Globus aus dem Saarland die Filiale, wie zuletzt mehr als ein Dutzend Zweigstellen von Real in Nordrhein-Westfalen.

An den Höhenhöfen startet, bevor der Markt den Besitzer wechselt, der große Ausverkauf. Real verspricht „drastische Preisnachlässe“ bei allen Produkten im Markt. Tausende von Artikeln seien bereits reduziert und müssten raus, darunter auch Warenbestände aus dem Lager, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt Kersten Rausch, Geschäftsleiter bei Real in Tönisvorst.