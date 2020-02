CDU-Mitgliederversammlung : CDU-Mitglieder bestätigen Goßen

Tönisvorst Nach dem Tönisvorster CDU-Parteivorstand haben sich auch die Mitglieder für Amtsinhaber Thomas Goßen als Bürgermeisterkandidaten ausgesprochen.

Das sind 84 Prozent und damit ein gutes Ergebnis für den Kandidaten einer Partei, die schon viele Vorsitzende verschlissen hat und bis vor ein paar Jahren in zwei Lager gespalten war. Unter Dirk Louy aber, der den Parteivorsitz im September 2018 übernommen hat, scheint die Tönisvorster CDU wieder an einem Strang zu ziehen.

Die Grünen haben bereits verkündet, sie seien nicht in der Position, einen Bürgermeister zu stellen. Ohnehin haben es andere Parteien als die CDU schwer in der Apfelstadt: In den vergangenen 70 Jahren gab es lediglich einmal einen SPD-Bürgermeister.

Nach dieser starken Ansage standen die Zuhörer auf und verabschiedeten Peter Joppen mit stehenden Ovationen. Bürgermeister Thomas Goßen hatte es danach mit seiner sachlichen Art schwer, die Begeisterung auf seine Seite zu holen. In seiner halbstündigen Rede zählte der Bürgermeister vor allem auf, was die Stadtverwaltung unter seiner Leitung geleistet habe und leiste: Alle Kindertagesstätten seien in den vergangenen zehn Jahren ausgebaut und modernisiert worden und 14 Millionen Euro würden in den kommenden Jahren in die Schulen investiert.