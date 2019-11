Christdemokraten in Kranenburg : CDU macht Böhmer zum Bürgermeisterkandidaten

Kranenburg 74 Mitglieder stimmten am Freitagabend über den CDU-Kandidaten für die Nachfolge von Günter Steins ab. 45 Stimmberechtigte entschieden sich für Kämmerer Ferdinand Böhmer.

Die CDU in Kranenburg hat sich entschieden: Am 13. September 2020 tritt Kämmerer Ferdinand Böhmer für die Christdemokraten bei der Bürgermeisterwahl an. Der 55-Jährige will Nachfolger von Günter Steins werden, der dann 16 Jahre lang die Geschicke im Rathaus geleitet hat und Anfang des Jahres bekanntgab, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Mit 45:27-Stimmen setzte sich Böhmer am Freitagabend im Zuge der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus gegen den Polizeibeamten Hans-Ulrich Heiden durch. Es war ein demokratischer Wettbewerb, den die CDU Kranenburg viele Jahre nicht erlebt hatte. Daher leitete Parteichef Christian Kersten ein: „Wir haben einen ganz besonderen Abend vor uns. Heute legen wir den Grundstein für die CDU-Politik der nächsten zehn Jahre.“