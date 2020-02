Neue Gutachten : Verwaltungsneubau: Weitere Varianten sind teurer

Tönisvorst Im Tönisvorster Rat wurden zwei weitere Standorte vorgestellt. Wegen Besonderheiten wären die Kosten höher.

Bislang waren vier Standorte im Rennen: der Wilhelmplatz, ein Feld am Wasserturm, ein Grundstück im Gewerbegebiet Hohenhöfe und eines am Maysweg St. Tönis. Der Stadtrat brachte im Dezember noch zwei weitere Grundstücke in St. Tönis ins Gespräch: den Parkplatz an der Willicher Straße zum Spielplatz hin und das gegenüberliegende Grundstück an der Bahnstraße.