Regionalwettbewerb : Jugend musiziert: Das sind die Gewinner aus dem Kreis Viersen

Kreis Viersen Zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Viersen haben am Regionalwettbewerb in Mönchengladbach teilgenommen.

249 Jungen und Mädchen aus dem Kreis Viersen und der Stadt Mönchengladbach haben in diesem Jahr an der 57. Auflage des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ teilgenommen. Der Wettbewerb findet abwechselnd in Mönchengladbach und in Viersen statt, Austragungsort war in diesem Jahr das „Haus Erholung“ in Mönchengladbach. Den regionalen Wettbewerb leiten Ralf Holtschneider, Leiter der Kreismusikschule Viersen, und Christian Malescov, Leiter der Musikschule Mönchengladbach.