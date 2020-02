Theater in Tönisvorst : Das Spiel mit den Vorurteilen

St. Tönis Die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ bescherte dem Stadtkulturbund Tönisvorst ein ausverkauftes Haus. Mehr als 500 Zuschauer wurden nicht enttäuscht.

Also ruhen alle Hoffnungen auf Nesthäkchen Laura (Laura Antonella Rauch), die den Eltern tatsächlich bald ihren Charles – schon der französische Name lässt den Vater, einen glühenden Verehrer von Charles de Gaulle, aufhorchen – vorstellen will, der auch noch christlichen Glaubens ist, was Mutter Marie Vollendens verzückt. Dass Charles‘ Hautfarbe schwarz ist, verschweigt Laura vorerst lieber.