SPD, Grüne, UWT und GUT sagten ab : CDU scheitert mit Campus-Gespräch in großer Runde

Am Wasserturm in Tönisvorst könnten Neubauten für Verwaltung und Schule entstehen. Doch es gibt noch andere Ideen. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Die CDU in Tönisvorst hatte am Mittwoch mit Ratsmitgliedern anderer Fraktionen über eine Machbarkeitsstudie und ein Wirtschaftlichkeitsgutachten zum Campus-Projekt sprechen wollen. Warum andere Fraktionen absagten.

Die CDU-Fraktion in Tönisvorst ist mit ihrem Versuch gescheitert, bei den Ratsmitgliedern anderer Fraktionen für ihren Antrag auf eine Machbarkeitsstudie und ein Wirtschaftlichkeitsgutachten zum Campus-Projekt zu werben und über ein gemeinsames Vorgehen zu sprechen. Die CDU hatte dazu am Freitag eine Einladung für Mittwochabend im Forum Corneliusfeld verschickt. Es kamen die FDP sowie Michael Lambertz (fraktionslos), die anderen sagten ab – weil die Einladung so kurzfristig kam, man lieber in kleinerem Rahmen als in großer Runde sprechen würde und weil man erst das Ende der Workshops abwarten wollte.