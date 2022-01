Grefrather (68) verstorben : Ein weiterer Corona-Todesfall im Kreis Viersen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen meldete am Dienstag 313 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit gelten derzeit 2378 Personen im Kreis als infiziert, 286 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

An Schulen, Kitas, Einrichtungen und Betrieben wurden weitere Infektionen bekannt, darunter in Willich die GGS II Willicher Heide und Im Mühlenfeld, Albert-Schweitzer-Schule, das Lise-Meitner-Gymnasium, die GGS Wekeln die KGS Neersen, das Förderzentrum Ost, die Kita Bullerbü in Willich, die GGS Anrath, die Albert-Schweitzer-Schule und die Kita Bauhaus, in Kempen die Astrid-Lindgren Grundschule, die Regenbogenschule, die GGS St. Hubert, das Rhein-Maas-Berufskolleg, die Städtische Gesamtschule, die Kita Spatzennest und die Grundschule Wiesenstraße, in Tönisvorst das Michael-Ende-Gymnasium, die DRK-Kita, die Kita Mullewapp und der Kindergarten Biberburg, in Grefrath die Gemeinschaftsgrundschule, die Schule an der Dorenburg und die DRK-Kita Oedt.