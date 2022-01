Bundesregierung stoppt KfW-Förderung : Campus-Projekt in Tönsivorst fehlen Förder-Millionen

Tönisvorst Die Bundesregierung hat KfW-Mittel überraschend und vorzeitig aufs Eis gelegt. Dabei hatte die Stadt Tönisvorst dieses Geld für das Campus-Projekt eingeplant.

Ob nun das Campus-Projekt in Tönisvorst in seiner gesamten Umfänglichkeit gefährdet ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Am vergangenen Montag sei die Stadt Tönisvorst vom Vorstand der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zum „vorläufigen Programmstopp“ informiert worden, teilte die Stadt mit. Daraufhin habe die Stadt unmittelbar alle Fraktionen im Stadtrat benachrichtigt. „Denn was in Form einer vergleichsweise unscheinbaren Mail die Stadtverwaltung erreichte, könnte enorme Sprengkraft entwickeln und betrifft private Häuslebauer ebenso wie öffentliche Einrichtungen und Behörden“, formulierte Tönisvorsts Pressesprecherin Catharina Perchthaler in einer Mitteilung. Die Stadt habe für ihr Campus-Projekt eine Förderung von 12,7 Millionen Euro eingeplant. „Mit diesem Stopp ist die Realisierung und Finanzierung der unterschiedlichen Schul-Neubauprojekte – egal ob von Verwaltung oder Bürgerschaft sowie die damit einhergehende energetische Sanierung – fraglich geworden“, teilte die Stadt mit.