Neue Fälle : 2453 Menschen im Kreis Viersen mit Corona infiziert

Neue Fälle meldete der Kreis Viersen auch aus Senioreneinrichtungen (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Viersen Kreis Viersen (biro) Im Kreis Viersen sind am Mittwoch, 26. Januar, 324 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekanntgeworden. Aktuell gelten damit 2453 Personen im Kreisgebiet als infiziert, davon 448 in Willich, 348 in Tönisvorst, 261 in Kempen und 184 in Grefrath.

350 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 486,0 auf 541,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 929,5.

Zwei neue Fälle meldete der Kreis aus dem Von-Broichhausen-Stift in Kempen, fünf neue Fälle aus dem Seniorenhaus St. Tönis. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 17 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, eine Person wird beatmet.

(biro)