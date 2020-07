Vorst : Warten auf den einen „Augenblick“ zwischen Mensch und Tier

Was ist in den Augen dieser Robbe zu lesen? Melancholie? Ton Mascini hat diese Szene eingefangen. Foto: Ton Mascini

Vorst Der Fotograf Ton Mascini zeigt ab dem 2. August im Vorster Kulturcafé Papperlapapp eine kleine Auswahl seiner Tierbilder. Ehefrau Edith Mascini präsentiert dazu eigene Tiergemälde.

Ein Hund, ein Pferd, ein Maulwurf, ein Zebra, ein Elefant, ein Löwe, eine Eule, eine Giraffe, ein Flusspferd – die Aufzählung könnte noch lange so weitergehen. Derlei heimische und exotische Tiere werden im August das Kulturcafé Papperlapapp bevölkern: an den Wänden und auf den Fotografien von Ton Mascini.

Der gebürtige Niederländer Ton Mascini ist 71 Jahre alt. Seit 20 Jahren lebt er mit seiner Frau Edith Mascini in Deutschland, seit zehn Jahren in Tönisvorst. Geboren wurde er in Amsterdam, er erlernte den Beruf des Schlossers, bevor er sich autodidaktisch zum Fotografen entwickelte. Zu fotografieren begonnen hat er mit analogen Kameras wie einer Hasselblad oder einer Leica, aber sobald die digitalen Kameras aufkamen, vor etwa 30 Jahren, wechselte er zu dieser neuen Aufnahmetechnik. Mit der Nachbearbeitung seiner Bilder ist er zurückhaltend. „Man macht sie nur schöner“, beschreibt Mascini den Vorgang. Der besteht aus Anschärfen oder der Sättigung der Farben.

Die Fotografien sind auf Mascinis Reisen um die ganze Welt entstanden. Wenn er ein aufnehmenswertes Tiermotiv sieht, wappnet er sich mit Geduld. „Ich warte immer, dass das Tier in meine Richtung guckt“, sagt er. Das ist der rote Faden, der sich durch die Ausstellung zieht: Die Tiere schauen den Fotografen beziehungsweise den Betrachter direkt an. Es entsteht, wenn man sich darauf einlässt, ein stummer Dialog, in dem der Mensch sich fragt, was in dem Tier gerade vorgeht. Errätseln wird der Betrachter dies wohl nie, denn der Löwe mit seinem wachen Blick, der mächtige Elefant mit den müde wirkenden Augen, die Robbe mit dem melancholischen Ausdruck oder der Frosch mit seinen hervortretenden Augen – sie geben wenig preis. Sie scheinen sich vor den Menschen zu schützen.