Wechsel in Tönisvorst : Langen übernimmt ambulante Versorgung

Tönisvorst Neu ist auch die Eingliederung der Durchgangsarztpraxis zum 1. Juli ins Medizinische Versorgungszentrum Tönisvorst. Das MVZ deckt damit das komplette Spektrum der chirurgischen ambulanten Operationen ab.

Dr. med. Simone Langen ist Fachärztin für Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Zum 1. Juli hat sie die ärztliche Verantwortung für die ambulante Versorgung von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen in der Berufsgenossenschaftlichen (BG) Ambulanz am Alexianer-Standort an der Hospitalstraße 2 in Tönisvorst übernommen. Damit folgt sie auf Dr. Robert Lambrechts, der zum 1. Juli in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.