Tönisvorster Landwirte : Trockenheit führt zu Ernteausfällen

Tönisvorst Die Tönisvorster Landwirte stecken mitten in der Ernte. Wo bewässert wird, sieht es gut aus, ohne zusätzliche Bewässerung gibt es allerdings Ernteausfälle. Dass es erst eine extreme Hitzewoche gab, ist von Vorteil. Die Landwirte hoffen auf eine weitere normale Vegetationsphase.

Wenn Philipp Panzer durch die Reihen der Kirschbäume auf dem heimischen Obsthof Unterweiden geht, blickt er zufrieden an den Bäumen hoch. „Es sind zwar deutlich weniger Süßkirschen als im vorigen Jahr. Dafür sind sie aber schön dick und sehr aromatisch“, sagt der Gartenbaumeister mit Fachrichtung Obstbau und nascht direkt ein paar Exemplare. Dass es in diesem Jahr bislang erst eine Woche mit extrem warmen Temperaturen gab und die Hitze sich nicht über Wochen gehalten hat, tat den Bäumen gut.

Dennoch macht der fehlende Niederschlag es nicht nur den Bäumen schwer. „Wir haben alle Plantagen mit Tropfbewässerung ausgestattet. Würden wir nicht bewässern, sähe es mehr als nur schlecht aus“, sagt Panzer. Das spiegelt sich in den Kulturen wieder, die keine Beregnung erfahren. Dazu gehört das Getreide. Gerste, Weizen & Co. zu bewässern, wäre in Anbetracht der niedrigen Verkaufspreise eine viel zu aufwendige Angelegenheit. „Betriebswirtschaftlich gesehen ist eine Bewässerung nicht drin. Die beginnende Gersteernte sieht unterdurchschnittlich aus, und auch der Weizen, der sich gerade in der Kornfüllungsphase befindet, hat stark gelitten“, sagt der Tönisvorster Ortslandwirt Hubert Nauen. Das Getreide hatte es schon im späten Frühjahr durch die regenlose Zeit schwer. Normal befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch viel Feuchtigkeit im Boden, von dem die Pflanzen zehren können. Das war in diesem Jahr aufgrund der früh einsetzenden Trockenheit nicht der Fall. Zumal der Ostwind die Böden zusätzlich austrocknete.