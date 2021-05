Feuerwehreinsatz in Tönisvorst : Lagerhalle brennt am Maysweg

Lagerhalle brennt am Maysweg

Feuerwehreinsatz in Tönisvorst

St. Tönis Mit Sirenenalarm sind am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die Loschzüge St. Tönis und Vorst zu einem Lagerhallenbrand am Maysweg gerufen worden. „Das erste Lagebild stellte sich zunächst sehr komplex dar“, sagt Wehrsprecher Jan Gläser.

Während der Rauch aus der Halle drang, gestaltete sich der Zugang zum Brandherd zunächst als schwierig. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit technischem Gerät Zugang, parallel wurde die Drehleiter als zweiter Angriffsweg in Stellung gebracht, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Sie wurde aber letztlich nicht benötigt. Wegen des starken Rauchs in der Halle wurden Lüfter eingesetzt, um den Einsatzkräften möglichst freie Sicht zu verschaffen. Als die unter schwerem Atemschutz eingesetzten Trupps den Brandherd erreichten, löschten sie zunächst mit Wasser das brennende Dämmmaterial, das auf rund 150 Quadratmetern in der leerstehenden Halle lag. Nach gut 45 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Um ein erneutes Entfachen des Brandes durch versteckte Glutnester zu verhindern, wurde das Material großflächig mit Schaum abgedeckt. Im Einsatz war die Feuerwehr Tönisvorst mit über 60 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.