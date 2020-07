Löschzugführung in St. Tönis : Neue Feuerwehrführung in St. Tönis

St. Tönis Mit der personellen Umstrukturierung der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst gibt es auch im ­Löschzug St. Tönis einen Wechsel. Neu sind die Stellvertreter von Hans-Gerd Wolters: Hauptbrandmeister Gerd Zander und Peter Grabowski.

Nach Querelen in der Führungsetage der Tönisvorster Wehr wurde jüngst personell umstrukturiert, wodurch Posten neu besetzt wurden. Die jetzt ernannten Stellvertreter in St. Tönis hätten das Amt „aus der Not heraus übernommen“, gibt Grabowsky zu. Mit ihrer langjährigen Erfahrung möchten „die zwei alten Hasen“, wie Zander ergänzt, dafür sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt. Bis Ende 2022 wollen sie mit viel Herzblut ihre Aufgaben erfüllen und dann gemeinsam mit Wolters aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Bis dahin soll eine neue Führungsriege heranreifen. „Es steht ein Dreierteam bereit, das den Job ab Anfang 2023 machen wird“, kündigt Wolters an.