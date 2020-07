Tönisvorst : Bürger verärgert über Windradbau

Tönisvorst Anfang der Woche sind Schwerlasttransporter durch Tönisvorst gefahren, die teile für den Bau der beiden Windkraftanlagen geliefert haben. Die Bürger fühlen sich überrumpelt.

Die Bauarbeiten für die Windräder in der Tönisvorster Rottheide haben begonnen, Schwertransporte fuhren in den vergangenen Tagen durch die Stadt, und der Protest dagegen reißt nicht ab. Sowohl die Bürgerinitiative (BI) als auch die Stadt haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Beide wollen sich nicht damit abfinden, dass zwischen Vorst und Süchteln zwei knapp 200 Meter hohe Windmasten aufgestellt werden. Anfang der Woche sind drei schwere Lkw-Züge angerollt, die am Fundament der nach Süchteln hin stehenden Anlage parkten.

In der Stellungnahme der Stadt im Zuge des Erarbeitungsverfahrens für den Regionalplan Düsseldorf aus dem Jahr 2015 sollten „unmittelbar an Wald angrenzende Flächen für Windenergieanlagen nicht in Anspruch genommen werden und die Windenergiegewinnung an einem anderen Standort stattfinden“. In dieser Stellungnahme verweist die Stadt auf eine im städtischen Flächennutzungsplan favorisierte Fläche im Norden des Stadtteils St. Tönis. Diese 15,4 Hektar große Fläche sei nicht in den Entwurf des Regionalplans übernommen worden – warum auch immer, so der Bürgermeister.