Action Medeor aus Vorst : Action-Medeor-Stiftung zeichnet herausragende Studenten aus

Der Pharmazie-Student Eric Philipo (li.) hat an seiner Universität in Dar es Salaam in Tansania den Felix-Wiemes-Preis als bester Student des sechsten Semesters verliehen bekommen. Foto: Action Medeor

Tönisvorst Mit dem Preisgeld werden jährlich pharmazeutische Studenten in Tansania für besondere fachliche Kompetenz oder soziales Engagement geehrt.

Der Felix-Wiemes-Gedächtnispreis ist eine Auszeichnung, die Pharmazie-Studenten in Tansania fördert und damit einen Beitrag zur Entwicklung des Gesundheitssystems in dem ostafrikanischen Land leistet. Der Preis wurde jetzt zum siebten Mal an herausragende Studenten der School of Pharmacy an der Universität Daressalam vergeben. Das Fördergeld kommt aus den Zinserträgen des Felix-Wiemes-Stiftungsfonds, der unter dem Dach der Action-Medeor-Stiftung geführt wird.