Anfrage der CDU-Fraktion : Sind Eltern in Tönisvorst zufrieden mit Betreuungsangebot?

Die Tönisvorster CDU-Fraktion hat eine Anfrage zur Kinderbetreuung auf den Weg gebracht. Sie will wissen: Wird der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Tönisvorst erfüllt und wenn ja, werden die Bedürfnisse der Kinder und Eltern dabei zu 100 Prozent oder nur in Kompromissform berücksichtigt? „Es macht ja schon einen Unterschied, wenn eine Familie 45 Stunden Betreuungszeit für den zweijährigen Nachwuchs haben möchte, aber nur 35 Stunden Betreuungszeitkontingent erhält“, sagt Michael Landskron, Stadtverordneter der CDU-Fraktion und Sprecher für frühkindliche Bildung .

Obwohl ein Kind vom ersten bis zum dritten Geburtstag Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege habe, habe es in den vergangenen Jahren immer noch einen nicht gedeckten Betreuungsbedarf gegeben – trotz des vorhandenen Angebots der Kindertagespflege. Auch deshalb will die CDU erfahren, wie zufrieden die Eltern in der Apfelstadt mit dem Kinderbetreuungsangebot sind. Daher lädt die Fraktion für Montag, 15. Februar, 19 Uhr, zu einer Online-Bürgersprechstunde zum Thema Kinderbetreuung ein. Begleitet wird der Dialog von Landskron und CDU-Kreistagsmitglied Angelika Feller. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Zugangslink ist auf der Internetseite (www.cdu-­toenisvorst.de) zu finden.