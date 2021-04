Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen : Action Medeor hilft in Bangladesch nach Feuer in Flüchtlingslager

Action Medeor hilft in Bangladesch nach Feuer in Flüchtlingslager

In den Lagern leben rund eine Million geflohene Rohingya. Foto: Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Vorst Nach einem Großbrand in den Flüchtlingslagern von Cox’s Bazar im asiatischen Staat Bangladesch sind Tausende Menschen auf Hilfe angewiesen.

Nach offiziellen Angaben gab es mehrere Tote, darunter auch Kinder und mehr als 500 Verletzte. Etliche Hütten wurden bei dem Feuer zerstört, rund 45.000 Menschen sind obdachlos. „Die betroffenen Familien brauchen jetzt alles, um mit ihren Kindern in den völlig verbrannten Lagern zu überleben. Sie haben alles aus ihren ‚Häusern‘ verloren – es gibt nichts zum Kochen, nichts zum Schlafen, nichts zum Essen. Sie müssen mit ihren Familien wieder komplett neu anfangen. Viele sind verzweifelt und wissen nicht, wie das gehen soll“, so Ranjit Das weiter.

Auch medizinische Zentren und Versorgungspunkte sind niedergebrannt. „Es ist wichtig, dass die Menschen jetzt sauberes Wasser, ausreichend sanitäre Anlagen und medizinische Versorgung erhalten, damit sich keine Krankheiten ausbreiten“, so Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von Action Medeor. In den völlig überfüllten Siedlungen leben rund eine Million aus Myanmar geflohene Rohingya. Help und Bastob unterstützen seit 2017 die geflüchteten Menschen in den Camps.