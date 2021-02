Forderungskatalog der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster (GUT) : Geplanter Verwaltungsneubau soll Bürgerhaus werden

Tönisvorst Die Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster hat einen Forderungskatalog erarbeitet, der auch auf Gesprächen und Anregungen von Bürgern beruht. Der Verwaltungsneubau soll ein „Plus-Energie-Gebäude“ werden.

Für den geplanten Verwaltungsneubau in Tönisvorst gibt es bislang noch keinen Standort, aber unabhängig davon soll das Gebäude nicht nur vom Betriebsenergiebedarf her neutral, sondern ein „Plus-Energie-Gebäude“ sein. Das fordert die Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster (GUT). Dazu soll auf alle dafür erforderlichen zeitgemäßen Maßnahmen zurückgegriffen werden, wie Fassadenbegrünung, Photovoltaikanlagen, Erdwärme und ähnliches, „die in höchstmöglichen Maßen sinnvoll kombiniert werden sollten“, so die GUT.