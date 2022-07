Am Graf-Wilhelm-Platz in der Solinger City : Die Tage der roten Streifen sind gezählt

Die roten Streifen am Ohliger Tor wurden 2013 auf dem Asphalt aufgetragen. Auch sie werden verschwinden und durch einen regulären Zebrastreifen ersetzt. Foto: Martin Oberpriler/Martin Oberpriller

Mitte Bis zum Ende der Ferien werden zwei der drei roten Querungshilfen am Busbahnhof in der City verschwinden. Auch der dritte Übergang wird entfernt. Am Ohliger Tor soll zukünftig ein Zebrastreifen für mehr Sicherheit sorgen.

Man findet sie nur in Solingen. Seit fast zwei Jahrzehnten sind am Busbahnhof in der Innenstadt rote Streifen auf dem Asphalt angebracht, die es den Fußgängern erleichtern sollen, die Fahrbahn zu überqueren. Doch unumstritten waren die ins Auge stechenden Querungshilfen am Graf-Wilhelm-Platz niemals. So bemängelte zuletzt zum Beispiel auch die Polizei die quer zur Fahrbahn aufgemalten Streifen, weil es durch sie immer wieder zu Missverständnissen zwischen Fußgängern auf der einen sowie Busfahrern und den Autofahrern auf der anderen Seite kam.

Aus diesem Grund wird die Stadt jetzt reagieren und noch in den Sommerferien zunächst einmal zwei der insgesamt drei Übergänge beseitigen. Anstelle der Streifen in Höhe des Hofgartens und der Kirchstraße soll zukünftig ein sogenannter Gussasphalt, der sich farblich etwas von dem sonstigen Straßenbelag unterscheidet, den Übergang für Fußgänger erleichtern. Denn auch zukünftig wird es sich nicht vermeiden lassen, dass sich rund um den Graf-Wilhelm-Platz Busse, Autos und Fußgänger den Straßenraum teilen, sodass auf jeden Fall eine Markierung notwendig erscheint.

INFO Fußgänger müssen an roten Streifen warten Entwicklung Die ersten beiden Streifen wurden nach der Jahrtausendwende angebracht. Der dritte am Ohliger Tor folgte dann zur Hofgarten-Eröffnung 2013. Rechtliche Lage Autos und Busse besitzen an den roten Übergängen Vorrang.

Dabei ändert sich an der rechtlichen Lage allerdings nichts. Wie bei den roten Streifen wird auch auf dem Gussasphalt der motorisierte Verkehr Vorrang haben. Denn weder die nun verschwindenden Streifen, noch der zukünftige etwas abgesetzte Asphalt dürfen mit regulären Zebrastreifen verwechselt werden, auf denen Fußgängern der Vortritt gelassen wird.

Gleichzeitig ist aber durchaus vorgesehen, die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen – weswegen ein regulärer Übergang für Fußgänger geschaffen werden soll, an dem diese sozusagen „Vorfahrt“ haben. Dafür wird in Kürze auch der dritte Bereich mit roten Streifen in Höhe des Ohliger Tors verschwinden. Wobei die dortigen roten Streifen nach Angaben der Stadt dann tatsächlich einem richtigen Zebrastreifen weichen werden.

Dafür sind allerdings einige Voraussetzungen notwendig. „Der Bereich eines Zebrastreifens benötigt eine ausreichende Beleuchtung“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Und diese Beleuchtung sowie die damit einhergehende Erhöhung der Sicherheit sind in Höhe der Ecke Kölner Straße / Ohliger Tor erst mal herzustellen. Da es jedoch zuletzt Lieferschwierigkeiten gab, müssen sich die Bautrupps noch etwas in Geduld üben. Sobald die Beleuchtung aber geliefert wird, werden die bisherigen roten Streifen am Ohliger Tor ebenfalls entfernt und dann durch einen Zebrastreifen ersetzt werden.

Tatsächlich stehen die roten Streifen bereits seit geraumer Zeit in der Kritik. So zählte die Polizei in den Jahren 2014 bis 2021 an den Übergängen im Bereich des Busbahnhofs insgesamt 26 Verkehrsunfälle. Dabei wurden 21 Menschen verletzt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte deshalb dazu geraten, die Markierungen zu entfernen. Die Unfallkommission der Stadt Solingen, der auch die Polizei angehört, fasste schließlich den entsprechenden Beschluss.