Solinger Bürgerinitiative macht gegen Bau mobil : Unterschriften-Aktion gegen neue Arena

An der Stelle der alten Klingenhalle soll die neue Arena entstehen. Foto: Peter Meuter

Solingen Die aus mehreren Gruppen bestehende Initiative lehnt den Bau einer Halle am Weyersberg ab. Kritik an der Initiative kommt aus der Politik.

Der Bau einer Multifunktionsarena am Weyersberg in der Solinger City stößt weiter auf Widerstand. So protestiert unter anderem eine Gruppe „Bündnis lebenswerter Weyersberg“ gegen Pläne, eine neue Mehrzweckhalle mit Platz für bis zu 8000 Zuschauer zu errichten und startet darum jetzt eine Unterschriftenaktion, mit der gegen das Vorhaben mobil gemacht werden soll.

Neben der Initiative „Solingen gehört uns“ und den Solinger Ortsgruppen von „Fridays for Future“ sowie „Parents for Future“ gehören dem Bündnis nach eigener Angabe der Jugendstadtrat und die Ortsgruppen von NABU sowie BUND an. Darüber hinaus hätten sich aber auch Anwohner angeschlossen, die ebenfalls nicht mit den Plänen einverstanden seien, hier dem Handball-Bundesligisten Bergischer HC eine neue Heimat zu schaffen.

Tatsächlich hatte der Stadtrat Anfang des Jahres mehrheitlich einen Grundsatzbeschluss gefasst, nach dem bis Ende 2023 die Voraussetzungen für einen Bau geprüft werden sollen. So ist vorgesehen, das Vorhaben unter Aspekten wie etwa Verkehrsauswirkung und Umwelt- sowie Klimaschutz zu untersuchen. Doch für das Bündnis steht schon heute fest, dass sich die Hoffnungen, die mit einer neuen Arena Bergisch Land einhergehen, wohl eher nicht erfüllen werden.

Zwar soll die Arena bei Spielen des BHC nur über ein Fassungsvermögen von 5000 Zuschauern verfügen. Aber bei anderen Veranstaltungen, die für einen kostendeckenden Betrieb gleichsam notwendig wären, könnte die Halle die bereits erwähnten bis zu 8000 Besucher fassen. Und die würden die Umgebung, so das Bündnis, vor unzumutbare Belastungen stellen. Schließlich sei die Arena mit dem ÖPNV nur schlecht zu erreichen – was bedeute, dass ein Großteil der Besucher mit dem Auto anreisen werde.

Wobei die Kritiker ohnehin zweifeln, dass sich die Halle jemals rechnet. Denn immerhin gebe es in der Umgebung schon heute vergleichbare Hallen, weswegen die Stadt am Ende womöglich auf den Kosten sitzen bleibe. „Wird die Arena nicht ausgelastet, muss die Stadt das Projekt in Millionenhöhe bezuschussen“, heißt es in einem nun veröffentlichten Papier der Gegner, die OB Tim Kurzbach (SPD) zudem eine „unehrliche Argumentationsgrundlage“ vorwerfen.

So kämen weitere Kosten, zum Beispiel für Kreisverkehre, auf die Stadt zu, die dazu führten, dass am Ende statt bis zu 70 Millionen Euro an die 100 Millionen Euro stünden. Geld, dass nach dem Dafürhalten des „Bündnisses lebenswerter Weyersberg“ besser für „soziale Teilhabe und Klimaschutz“ ausgegeben werde. Das Bündnis will darum kommenden Samstag, 23. Juli, und am 6. August von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand am Hofgarten vertreten sein, um für seine Position zu werben.

Wenig Verständnis zeigt hingegen der Vorsitzende des Sportausschusses, Ernst Lauterjung (SPS), für die Argumentation des Bündnisses. „Die Kritikpunkte, die genannt werden, sollen doch gerade mit den beschlossenen Untersuchungen überprüft werden“, sagte Lauterjung am Donnerstag. Erst danach, so der Sportpolitiker, stehe eine endgültige Entscheidung an.