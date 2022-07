Zebrastreifen gefordert : CDU Hitdorf sorgt sich um sichere Schulwege

Hitdorf Es geht den Hitdorfer Christdemokraten neben den Schulwegen auch um die Frage, wann der Ausbau der Hitdorfer Straße fertiggestellt wird.

Bereits im Januar des vergangenen Jahres hatte die CDU Hitdorf die Einrichtung eines Zebrastreifens an den Hitdorfer Grundschulen gefordert. In diesem Rahmen schlug die Verwaltung vor, ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrsführung und Sicherheit vorzulegen. „Dieses steht weiterhin aus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hitdorfer CDU.

Auch in Bezug auf den Ausbau der Hitdorfer Straße haken die Christdemokraten nach. So wollen sie wissen, wann mit einer Fertigstellung zu rechnen sei und welches Gesamtkonzept beim Ausbau berücksichtigt werde. „Wenn wir an Verkehr und Mobilität denken, müssen wir alle Menschen mitdenken. Dazu gehört für mich die Spannbreite von der Sicherheit auf dem Schulweg bis zur Frage, wie sich Seniorinnen und Senioren in unserem Stadtteil gut bewegen können“, sagt Kraski.