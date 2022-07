Rad fahren in Solingen : ADFC fordert Debatte um Parkplätze

An diesem Übergang an der Veloroute im Bereich Fuhrstraße gibt es eine Vorfahrt-Regelung für Radfahrer. Foto: Guido Radtke

Solingen Zum „Mobilitätstag“ am 18. September veranstaltet der Radfahrer-Club eine Sternfahrt in die City. Der ADFC drängt auf sichere Radwege / Velorouten auf Hauptstraßen. Kontroverse Diskussionen sind da in Zukunft programmiert.