Brandstiftung in Viersen : Jugendliche zünden Plakat am Busbahnhof an

Eine Zeugin hat bei der Polizei angegeben, am Busbahnhof fünf Jugendliche bei der Tat beobachtet zu haben. Foto: Martin Röse

Viersen Nach einem Vorfall am Rathausmarkt in Viersen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, sollen fünf Jugendliche am Montag gegen 23.30 Uhr am Busbahnhof ein Plakat angezündet haben.

Eine Zeugin habe sie beobachtet und eine genaue Beschreibung der Jugendlichen abgeben können. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zwei der möglichen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des entzündeten Plakates. Einer der beiden Jugendlichen hielt ein Feuerzeug in der Hand, stritt die Tat aber ab“, berichtete die Polizeisprecherin.

Die beiden Verdächtigen seien 14 und 15 Jahre alt. Seit Anfang 2021 gibt es immer wieder Vorfälle mit jugendlichen Tätern am Rathausmarkt. Anwohner beklagen sich über Vandalismus und Ruhestörung. Die Polizei hat den Bereich als Angstraum eingestuft, Streifen verstärkt und Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen.

(naf)