Solingerin scheitert mit Berufung am Landgericht : Droh-Mails an fünf Grundschulen

SOLINGEN/WUPPERTAL Es gibt Prozesse, die wohl alle Beteiligten als Zumutung empfinden. Der Richter, weil er auch gegen eine Wand hätte reden können. Und in diesem Fall eine Angeklagte, die sich vor einem Gericht wähnte, dass es aus ihrer Sicht gar nicht geben dürfte.

Allenfalls für Prozessbeobachter wohnt derartigen Verhandlungen ein gewisser Unterhaltungswert inne. Der Richter, die Staatsanwältin, der Gerichtsschreiber: Sie alle hätten aus Sicht der Angeklagten keine staatliche Legitimation vorgelegt. Sie wolle Urkunden sehen und den Beamtenausweis.

Weil all das ausblieb, zog es die Solingerin vor, während der Verhandlung stehenzubleiben und Kaugummi kauend an die Decke zu starren. Unterbrochen von lautstarken Einwänden, dass sie nicht wisse, in welcher Welt diejenigen leben, die sich erdreisten würden sie zu verurteilen.

Derweil hörte man vom Vorsitzenden Richter, was der Frau zur Last gelegt wurde: Demnach soll sie im September 2021 eine E-Mail an fünf Solinger Grundschulen abgeschickt und die Lehrkräfte dazu aufgefordert haben, ihre Arbeit niederzulegen. Außerdem hätten die privathaftenden Angestellten der „BRiD-GmbH“ die Corona-Schutzmaßnahmen in der Schule zu unterlassen, andernfalls drohe ein Prozess vor dem Militärgericht bis hin zur Verhängung der Todesstrafe. Man werde jedenfalls deren Entscheidung aufmerksam verfolgen und sie, die Angeklagte, habe einen direkten Draht zum Militärgericht.

Man hätte das alles als psychische Entgleisung abtun können. So einfach macht es sich der Staat jedoch nicht. Stattdessen wurde der Staatsschutz eingeschaltet, man wähnt die Solingerin offenbar in geistiger Nähe zur Reichsbürger-Szene. Und tatsächlich wird dort so argumentiert, wie es nun auch im Gerichtssaal zu hören war: Man habe sich an die Gesetze der alliierten Besatzungsmächte zu halten. Die Bundesrepublik sei eine Firma und der Richter vertrete ebenjene Treuhandgesellschaft, mit der man kein Geschäftsverhältnis eingehe. Dazu gehörte in diesem Fall auch, keine Angaben zu den persönlichen Verhältnissen zu machen. Nur soviel war von der Solingerin dazu zu hören: Sie stamme aus der Familie der Z. und lediglich die rechtliche Vertreterin der Angeklagten gleichen Namens.

Es konnte einem schwindelig werden inmitten von kruden Überzeugungen, inmitten derer sich der Vorsitzende hinreißen ließ zu dem Satz: „Ich möchte den Mist nicht hören.“

Man konnte den Richter verstehen, der sich dennoch redlich mühte, dem Prozess einen angemessenen Rahmen zu geben. Dazu gehörte im Übrigen auch, dass er die Angeklagte darauf hinwies, dass sie mit ihrer Berufung selbst juristische Schritte in Anspruch nehme, die es aus ihrer Sicht gar nicht geben dürfte. Das Amtsgericht hatte die Frau zuvor wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Dabei blieb es auch nach der Berufungsverhandlung. Die Angeklagte kündigte an, die Sache vor das Oberlandesgericht bringen zu wollen. Sie habe sich jedenfalls für das Gute eingesetzt, für die vom Staat verhängten Corona-Maßnahmen habe es keine Grundlage gegeben.