Fest in Solingen.-Ohligs : Kneipenfreitag kehrt nach drei Jahren zurück

Giuseppe Matera, Cathrin Rohleder und Hans-Gerd Frambach von den Ohligser Jongens freuen sich auf den Kneipenfreitag 2022. Auch die erst vor kurzem aufgestellte Lounge an der Lennestraße dürfte an dem Abend gut besucht sein. Foto: Martin Oberpriller

Ohligs Der Kneipenfreitag ist trotz Corona längst zu einer Art „Jour fixe“ in Ohligs geworden. Am 5. August ist es erstmals seit 2019 wieder soweit. Auf die Gäste warten in 18 gastronomischen Betrieben viel Musik und sommerliches Ambiente.

Eigentlich gibt es den von den „Ohligser Jongens“ initiierten Kneipenfreitag schon seit 2016. Am jeweils letzten Freitag der Sommerferien lockte die Gastronomie mit Bands und anderen Events die Besucher in die Ohligser Kneipen. Doch dann machte Corona auch den Organisatoren des Kneipenfreitags einen Strich durch die Rechnung. Nach 2019 konnte das mittlerweile sehr beliebte Happening nicht mehr stattfinden.

Gleichwohl sind die Jongens sowie die Gastronomen überzeugt, dass der in diesem Jahr für den 5. August geplante Neustart des Kneipenfreitags wieder zu einem vollen Erfolg werden und die Veranstaltung ebenso gut besucht sein wird wie vor der dreijährigen Corona-Zwangspause. Denn zum einen ist es erneut gelungen, ein anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen, das zudem mit einigen Neuerungen aufwartet. Und zum anderen wird der Kneipenfreitag 2022 der erste sein, bei dem die Lennestraße verkehrsberuhigt ist.

Vor den teilnehmenden Betrieben wie hier am Bayerischen Wirtshaus an der Düsseldorfer Straße werben Banner für den Kneipenfreitag 2022. Foto: Martin Oberpriller

INFO Eigenes T-Shirt für den Kneipenfreitag Shirt Die Jongens haben ein Kneipenfreitag-T-Shirt mit Logo und allen Locations entworfen. Es kostet 10 Euro und gibt es etwa im Käsegeschäft „Ausgereift“. Zudem wird es Samstag, 30. Juli, ab 10 Uhr am Jongens-Stand in der Fußgängerzone verkauft. www.olx-feiert.de

Der Hintergrund: Seit Juni läuft – ebenfalls von den Jongens veranlasst – der Versuch, Busse umzuleiten und so die Straße attraktiver zu gestalten. Ein Konzept, dass nach Ansicht der Jongens inzwischen erste Erfolge zeigt. So berichtete jetzt Jongens-Geschäftsführer Giuseppe Matera bei der Vorstellung des Kneipenfreitag-Programms, dass die Resonanz der Gewerbetreibenden und Anwohner positiv sei. „Es ist zwar noch zu früh, ein Fazit zu ziehen. So muss die Belastung der Talstraße geprüft werden. Aber die meisten finden es gut, dass die Busse anders fahren“, sagte Matera am Dienstag.

Am Kneipenfreitag, 5. August, werden ab 18 Uhr insgesamt 18 Betreibe teilnehmen. Bei freiem Eintritt können die Besucher unterschiedliche Musiker und Künstler sehen. Dabei sein werden unter anderem Teneja (EssAtelier), Mike & the Waiters (Hitze-Frei), Erwin Paexh (New Orleans), Full Range (Bistro Büro), Trio Cubason (Bayerisches Wirtshaus) und Holger Landrock (Dürpelstube). Eine Premiere ist, dass auch Kulinarisches auf dem Programm steht. An der Aachener Straße wird es nämlich einen Pop-Up-Genussgarten geben, in dem sich die Gäste mit Leckereien von Esszimmer, Schälte und Ausgereift verwöhnen lassen können.