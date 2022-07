Tatort Solingen : 18 Monate Haft wegen versuchten Raubes und Bedrohung

SOLINGEN/WUPPERTAL Der Angeklagte war der Polizei in Köln bei einem Diebstahl ins Netz gegangen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl aus der Klingenstadt vor.

Im August 2021 war er aus Algerien nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, die Abschiebung scheiterte an den fehlenden Reisedokumenten. Der Angeklagte hielt sich illegal in Deutschland auf, als er in einem Sportgeschäft in Köln ein paar Schuhe in eine mit Alufolie präparierte Tüte steckte. Bei der Polizei wurde später festgestellt, dass der 22-Jährige mit einem Alias-Namen unterwegs war. Auf einer Identitätsbescheinigung hatte er sich als Iraker ausgewiesen, seine Identität konnte dennoch festgestellt werden. Und noch etwas fiel den Beamten ins Auge: Es gab einen Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten schweren Raubes und Bedrohung in Solingen. Der Algerier kam in Untersuchungshaft, nun wurde er vom Wupperrtaler Landgericht wegen der Sache in Solingen zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.