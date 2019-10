Märkte : Wochenmärkte werden jetzt neu ausgeschrieben

Solingen Laut Stadt soll die Ausschreibung so schnell wie möglich erfolgen.

Die könnten jetzt wieder drohen, befürchtet Herbert Ferres. Denn von Anfang an hatte die bundesweit tätige Marktgilde gegen die Vergabe an die Solinger Händler geklagt. Vor dem Verwaltungsgericht kam es zum Vergleich: Die Konzessionsvergabe sollte „in einem transparenten Verfahren“ bundesweit ausgeschrieben werden.

„Wir sind in einer Hängepartie“, erläutert Rudolf Jacobs. „Wir können nichts fest planen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht.“ In der Vergangenheit hatte die UG beispielsweise einen Brezeltag in Ohligs, ein Oktoberfest in Wald oder ein Jazzfrühstück in Mitte veranstaltet. Außerdem konnten gemeinnützige Organisationen Infostände auf den Marktplätzen aufbauen.