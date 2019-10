Solinger Innenstadt : Bachtor-Eigner kritisieren Situation in City

Wenig frequentiert: Die untere Hauptstraße wirkt bisweilen leer. Die CDU denkt über eine Teilfreigabe für Autos nach. Foto: Martin Oberpriller

Mitte Das Center an der unteren Fußgängerzone kämpft um eine Neubelebung. CDU bringt Freigabe für Autos ins Spiel.

Das Bachtor-Center an der unteren Hauptstraße bleibt in Bewegung. Gut ein Jahr, nachdem die Düsseldorfer Nova GmbH das kleine Einkaufszentrum aus den späten 80er Jahren teilweise übernommen hat, ist die Mehrheit der Ladenlokale vermietet. Erst vor Kurzem wechselte beispielsweise der Betreiber des Eiscafés – was zur Folge hat, dass die Verantwortlichen bei Nova mit der Auslastung der Mall zurzeit recht zufrieden sind.

Doch während es im Inneren einigermaßen läuft, bereitet die Lage draußen rund um das Bachtor-Center nach wie vor Sorgen. So sei vor allem Leerstand in der Fußgängerzone weiterhin ein Makel, sagte eine Vertreterin der Nova GmbH am Freitag. Gerade in den zurückliegenden Monaten hätten noch einmal einige Geschäfte an der unteren Hauptstraße aufgegeben, hieß es bei der Miteigentümer-Gesellschaft auf Nachfrage.

Senim Egeli (l.) und Aleyna Yigit vom Eiscafé im Bachtor-Center. Foto: Martin Oberpriller

INFO Glasbläser präsentiert seine Arbeit im Center Veranstaltungen Der nächste Center-Trödelmarkt steigt Samstag, 19. Oktober, 10 bis 18 Uhr. Noch bis zum Advent zeigt Glasbläser Oguz Özdemir seine Kunst. Verkehr Bei einer Freigabe der unteren Hauptstraße für Autos käme für die CDU keine Durchfahrtmöglickeit infrage. Denkbar wäre eine Sackgasse bis zum Stein.

Dabei setzen die Bachtor-Eigner nur bedingt auf das neue Konzept „City 2030“, mit dessen Hilfe die Stadt neues Leben in die Innenstadt bringen will. Zwar sei es bei vielen Häusern an der unteren Hauptstraße durchaus lohnend, über eine Umwandlung in Wohnraum und zudem über eine Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben nachzudenken, betonte die Nova-Vertreterin. Gleichwohl helfe dies dem Bachtor-Center selbst vermutlich wenig. Denn aufgrund der baulichen Gegebenheiten sei es kaum möglich, ein solches Modell in der Mall umzusetzen.

Eine Problematik, die auch in Teilen der Solinger Politik bekannt ist. „Deshalb plädieren wir dafür, darüber nachzudenken, den unteren Teil der heutigen Fußgängerzone in einem eingeschränkten Maß wieder für den Autoverkehr freizugeben“, sagte jetzt der Vorsitzende des Planungsausschusses, Bernd Krebs (CDU).

Schon vor zwei Jahren war der Fraktionschef der CDU, Carsten Voigt, erstmals mit einem vergleichbaren Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen. Doch während die Idee seinerzeit mehrheitlich noch auf Ablehnung gestoßen war, sehen die Christdemokraten mittlerweile bessere Chancen für eine Realisierung.

Der Grund: In der Zwischenzeit ist das erwähnte Konzept „City 2030“ konkretisiert worden. Und dieses sehe nun einmal vor, dass die untere Hauptstraße revitalisiert werde, unterstrich CDU-Mann Krebs, der am Freitag parallel ankündigte, das Ziel einer partiellen Freigabe der Fußgängerzone für Autos vorantreiben zu wollen. Bernd Krebs: „Wenn man etwas erreichen will für die City, muss man auch bereit sein, ungewöhnliche Schritte zu gehen und über den besten Weg politisch zu streiten.“

Große bauliche Veränderungen wären aus Sicht der CDU jedenfalls nicht nötig. So würde es reichen, den Entenpfuhl lediglich im Bereich der Hauptstraßen-Einmündung zu verändern, erklärte Planungspolitiker Krebs, der sich darüber hinaus für eine zügige Umsetzung des „City 2030“-Konzepts aussprach. Beispielsweise könnten begrünte Hinterhöfe ein erhebliches Plus an Lebensqualität bringen, so der CDU-Mann.

Im Bachtor-Center gehen derweil die Bemühungen um eine Attraktivierung des Centers weiter – und bringen durchaus Erfolge. „Unser Eiscafé wird von den Kunden sehr gut angenommen“, sagte jetzt etwa die neue Betreiberin Senim Egeli, die das Lokal am 1. September von den Vorgängern übernommen hatte.

Glasbläser Oguz Özdemir zeigt zurzeit im Center sein Handwerk. Foto: Martin Oberpriller