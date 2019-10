Claudia Schepanski offiziell vorgestellt : Neue Polizeichefin will Präsenz erhöhen

Die gebürtige Solingerin Claudia Schepanski ist die neue Chefin der 125 Polizisten in der Klingenstadt. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Seit 1. Oktober leitet Claudia Schepanski die Polizeiinspektion. Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht sie in Mitte und Ohligs.

Egal ob Drogenkriminalität oder Raser, die mit ihren Autos für Schrecken sorgen: Die Solinger Polizei wird in Zukunft potenzielle Brennpunkte in der Innenstadt sowie in Ohligs genauer unter die Lupe nehmen, um so das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und mögliche Fehlentwicklungen bereits im Ansatz zu bekämpfen. Das hat die neue Leiterin der Polizeiinspektion Solingen, Claudia Schepanski, am Donnerstag angekündigt.

„Dabei handelt es sich zum einen um den gesamten City-Bereich zwischen dem Graf-Wilhelm-Platz sowie dem Schlagbaum in der nördlichen Innenstadt und zum anderen um die Gegend des Hauptbahnhofs in Ohligs“, sagte Schepanski. Sie hatte erst vor wenigen Tagen ihren neuen Job als ranghöchste Polizistin in der Klingenstadt angetreten und wurde nun von Polizeipräsident Markus Röhrl in der Inspektion an der Kölner Straße auch offiziell vorgestellt.

INFO Clan-Angehörige leben auch in Solingen Voriger Posten Zuletzt leitete Claudia Schepanski die Polizei Mülheim. Die Stadt ähnelt von der Struktur her Solingen. Kriminalität Sorgen bereiten unter anderem auch Mitglieder von Clans, die in Solingen wohnen. Mit Essen ist die Lage aber nicht vergleichbar. Insgesamt gehört Solingen zu den sicheren Städten.

Zwar sei, so Schepanski, im Einzelnen noch zu überlegen, inwieweit mehr Streifen beziehungsweise Polizisten in Zivil zum Einsatz kämen. Gleichzeitig ließ die gebürtige Solingerin, die zuletzt die Polizeiinspektion in Mülheim an der Ruhr geleitet hatte, aber keinen Zweifel daran, dauerhaft Präsenz zeigen zu wollen. „Darum werden wir auch die gute laufende Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst der Stadt weiter intensivieren“, betonte die Polizeichefin.

Denn obwohl Solingen nach Auskunft der Polizei nach wie vor zu den sichersten Großstädten in ganz Deutschland gehört und die Kriminalität in ihrer Gesamtheit in der Vergangenheit sogar zurückgegangen ist, mussten die Beamten in der Innenstadt zuletzt doch einen Anstieg von Ladendiebstählen registrieren. Was zusammen mit anderen Delikten beziehungsweise Störungen dazu führt, dass das allgemeine Sicherheitsempfinden der Menschen sinkt.

Eine Entwicklung, die der Polizei Sorgen bereitet. Die Bürger hätten einen Anspruch darauf, „sich in ihrer eigenen Stadt sicher zu fühlen“, unterstrich dementsprechend Polizeipräsident Röhrl. Parallel zeigte sich der Chef sämtlicher Polizisten im bergischen Städtedreieck davon überzeugt, mit Claudia Schepanski die ideale Besetzung für die Leitungsfunktion in Solingen gefunden zu haben. „Wir sind sehr froh, dass Frau Schepanski die Nachfolge des alten Inspektionsleiters Robert Hall angetreten hat“, sagte Röhrl, der sich am Donnerstag zudem noch einmal ausdrücklich bei dem kommissarischen Leiter Elmar Derra bedankte.

Claudia Schepanski selbst kann auf eine langjährige Erfahrung blicken. So führte die heute 48-Jährige bereits ihre Station bei der Polizei nach der Ausbildung Anfang der 90er Jahre in ihre Heimatstadt Solingen. Später folgten dann Stellen bei der Kripo in Wuppertal und Solingen sowie Leitungsaufgaben in Dortmund sowie eine Lehrtätigkeit im Fach Eingriffsrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Hagen. Im Jahr 2015 übernahm Schepanski schließlich die Polizei Mülheim .