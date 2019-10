Lehrstellen in Solingen : Ausbildungsbörse wird 2020 wieder „Forum Beruf“

Lehrstellen in Solingen

Solingen Im Schulzentrum Vogelsang konnten sich Schüler über Ausbildungsplätze informieren.

Über 50 Unternehmen präsentierten am Donnerstag Ausbildungsplätze quer durch alle Branchen für das Jahr 2020 im Schulzentrum Vogelsang bei einer Ausbildungsbörse. Die Börse ist eine Zwischenlösung, nachdem sich 2017 die Vorgängerveranstaltung „Forum Beruf“ überlebt hatte. Vergangenes Jahr beteiligte sich die IHK an einer Ausbildungsbörse in den Technischen Schulen Solingen. Diesmal war das Schulzentrum Vogelsang Veranstaltungsort für die Ausbildungsbörse.