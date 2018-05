Solingen: Vollsperrung der Eschbachstraße verzögert sich

Solingen Die eigentlich schon für den nächsten Montag vorgesehene Komplettsperrung der Eschbachstraße in Unterburg kommt eine Woche später als geplant. Darauf hat gestern Abend die Stadt Solingen hingewiesen, die zusammen mit dem Wupperverband bereits seit Jahren an einem verbesserten Hochwasserschutz für den Stadtteil arbeitet.

Teil der Maßnahmen ist unter anderem der Bau einer neuen Stützwand zur Eschbachstraße, an der aber noch einige Nachbesserungen vorgenommen werden müssen. Zuletzt waren die verantwortlichen Stellen im Rathaus davon ausgegangen, dass dies in der laufenden Woche erledigt sein würde. Durch die Unwetter vom Dienstag haben sich die Arbeiten indes verzögert und werden nun erst in der kommenden Woche abgeschlossen sein. Dementsprechend gilt zunächst weiter die Teilsperrung an Wochentagen zwischen 7 und 18 Uhr. Ab Montag, 11. Juni, ist die Straße dann in Gänze dicht. Die Vollsperrung, die zur Sanierung der Straße notwendig ist, soll sich über rund vier Wochen bis Mitte Juli ziehen.