Solingen: Bewerbungsfrist für junge Autoren endet morgen

Solingen Beim FSJ-Projekt "LIT. UP "Du hast das Wort" for Youth" präsentieren Jugendliche ihre Texte im Kleinen Konzertsaal.

Die Freude am Schreiben war offenbar schon in der Schulzeit stark ausgeprägt: "Wir haben uns als Gruppe von vier bis fünf Mitschülern in den Pausen zusammengesetzt und uns Themen überlegt, zu denen jeder eine Geschichte schreiben sollte", erinnert sich Jule Pommer. Derzeit leistet die 19-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Theater und Konzerthaus - und für das obligatorische Projekt, das sie im Rahmen ihrer Tätigkeit gestalten muss, hat sie sich wieder der Literatur gewidmet: Unter dem Titel "LIT. UP "Du hast das Wort" for youth" geben sich am Freitag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr Jungautoren im Kleinen Konzertsaal die Klinke in die Hand. Wer was vorträgt, ist noch offen - denn schließlich kann sich jeder interessierte Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren - in Ausnahmefällen auch knapp darunter oder darüber - bis morgen für eine Teilnahme an der Lesung mit bis zu drei eigenen Werken bewerben. Texte können per Email eingereicht werden: j.pommer@solingen.de .