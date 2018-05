Solingen: Schlechte Tage vor Gericht

Solingen 30-Jähriger versucht mehrere Vorwürfe von Körperverletzung zu erklären.

Da war als erstes der Streit mit dem Busfahrer. Auf den soll er erst im Bus der Linie 684 mit seinen Fäusten und dann auch noch an der Haltestelle am Rathausplatz mit einem Rattanstuhl eingeschlagen haben. Vorausgegangen sein soll ein Streit ums Ticket. Der Busfahrer hatte die Türen geschlossen und die Polizei gerufen, der Angeklagte flüchtete auf den Rathausplatz. "Die kennen mich hier alle. Ich wollte mich auf keinen Fall dort festnehmen lassen", erklärt der 30-Jährige sein Fliehen. Dem hinter ihm her eilenden Busfahrer habe er mit dem Stuhl beworfen - das sei richtig. Man habe die Sache später aber geklärt - auch im Bus und mit dem Eingeständnis des Busfahrers, er habe einen schlechten Tag gehabt.