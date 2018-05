Solingen : Zimmermann kommt in den Hofgarten

Solingen Hoher Besuch kündigt sich an - zumindest für die Fans des deutschen Schlagers. Am 7. Juni ist Anna-Maria Zimmermann in der Stadt. Ab 15 Uhr stellt sie im Hofgarten Songs aus ihrem neuen Album "Sorgenfrei" vor, das von Dieter Bohlen produziert wurde.

Im Anschluss an den Auftritt, sagen die Macher vom Hofgarten, können sich die Fans von der Sängerin noch ein Autogramm holen oder ein Selfie mit ihr machen. Zimmermann startete ihre Karriere 2005 bei der Sendung "Deutschland sucht den Superstar".

(red)