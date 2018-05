Solingen : TBS: 16 Wohncontainer werden provisorische Büros

Solingen 16 Wohncontainer werden derzeit bei den Technischen Betrieben Solingen (TBS) in provisorische Büroräume umgebaut. Aufgestellt wurden sie am Standort an der Gottlieb-Heinrich-Straße. Weitere werden folgen.

Die TBS reagieren damit auf eine akute Raumnot. Weil die Aufgaben der städtischen Tochtergesellschaft wachsen, müsse auch das Personal aufgestockt werden, teilen die TBS mit. Somit wächst auch der Flächenbedarf. Im September will die Betriebsleitung ein langfristiges Standortkonzept vorstellen.

Die Mitarbeiter der Technischen Betriebe sind auf mehrere Standorte verteilt. Die liegen an der Dültgenstaler-, der Gottlieb-Heinrich- und an der Sandstraße. Ein vierter befindet sich an der Tersteegenstraße und soll als Zwischenlager für Papier- und Verpackungsmüll genutzt werden. Die Büros auf dem 2017 gekauften Grundstück sind nach Angaben der Betriebsleitung ohne größere Umbauarbeiten nicht zu nutzen.



Für die Mitarbeiter der TBS werden 220 Büro-Arbeitsplätze benötigt. Zur Verfügung stünden aber derzeit nur 191, heißt es in einer Mitteilung an die Politiker des Zentralen Betriebsausschusses. Man behelfe sich mit vermehrter Telearbeit, in diversen Fällen auch mit einer Mehrfachbelegung von Büros. So sei der Dienstbetrieb gewährleistet.

Da durch weitere Aufgaben auch künftig mit einem Anwachsen des Personals zu rechnen sei, soll in einem Workshop ein langfristiges Konzept erarbeitet werden. Im Zuge dieser Planungen sollen alle vorhandenen Immobilien überprüft werden. Besonders werde man dabei den Zustand der Gebäude, die verbleibende Lebensdauer und ihre funktionelle Eignung im Auge haben. Bei einer Voruntersuchung für den Standort Gottlieb-Heinrich-Straße hat ein Fachmann nach TBS-Angaben bereits einige "Funktionsschwachpunkte" ausgemacht.

Für eine Übergangszeit sollen nach und nach umgebaute Wohncontainer Abhilfe schaffen. Insgesamt 60 dieser provisorischen Einheiten haben die TBS der Stadt inzwischen abgekauft. Sie stammen vom Flüchtlingsdorf an der Beethovenstraße.

