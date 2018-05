Moers: Vollsperrung der Römer Straße auf Juni verschoben

Moers Die Vollsperrung der Hauptverkehrsader Römerstraße verschiebt sich auf Anfang Juni. Wie die Enni mitteilt, führen Bodenuntersuchungen zu der Verzögerung.

Es ist eine Großbaustelle mit vielen Hindernissen: Die Römerstraße bekommt zwischen der Kirschenallee und der Blücherstraße in den nächsten Monaten einen neuen Mischwasserkanal. Die Enni wird dabei die in die Jahre gekommene Abwasserleitung erneuern und ein Rohr mit einem größeren Durchmesser in den Boden einbringen. "Erschwert wird das Projekt in dieser Hauptverkehrsader durch vermutete Weltkriegsbomben", sagt Bauleiter Alexander Danisch. Deshalb verschiebe sich der Baustart. Zur angekündigten Vollsperrung der Römerstraße wird es in dem Bereich erst ab Mitte Juni kommen. "Erst dann kann der Kampfmittelräumdienst Sondierungen des Bodens vornehmen."