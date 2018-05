Solingen: Städtedreieck präsentiert sich Reiseanbietern

Solingen

Indische Reisegruppen an der Wupper ? Koreanische Touristen unter der Müngstener Brücke ? Das Interesse ausländischer Reiseanbieter am Bergischen Städtedreieck ist groß. Das ist die deutliche Bilanz von rund 50 Gesprächen, die das Bergisches Land Tourismus Marketing (BLTM) auf dem GTM Germany Travel Mart in Dresden geführt hat. Das ist ein Forum, auf dem deutsche Anbieter mit den Einkäufern der internationalen Reisebranche zusammentreffen. "Erzählt man den Menschen, dass Zwilling seinen Stammsitz in Solingen hat, sind die chinesischen Einkäufer sofort begeistert von unserer Region", berichtet BLTM-Geschäftsführer Holger Piwowar.