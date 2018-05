Solingen: Paladins haben Griffins sicher im Griff

Solingen Die Solinger feiern mit dem 41:30 über Rostock den ersten Erfolg in der 2. Football-Liga.

Ein Lob ging an die Defense, die einen grundsoliden Job gemacht habe. Und auch die Offense kam besser ins Spiel als bei der unnötigen Heimniederlage gegen Lübeck. "Was wir verbessern müssen, ist die Feinjustierung", sieht Leimküller die Vermeidung von Fehlern als bedeutend an - denn die werden in der German Football League 2 konsequent bestraft. Rostock, mit dem nachverpflichteten Chris Andrews in der Quarterback-Rolle, war dafür aber nicht stark genug. Auch, weil man eben ihn unter Kontrolle hatte. Kurioserweise kommt es schon am Samstag zum Rückspiel - dann in Rostock, Beginn ist um 15 Uhr im dortigen Leichtathletikstadion. Die Paladins werden am Freitag Richtung Ostsee reisen und auf halber Strecke in einer Jugendherberge übernachten. "Diese Art der Anreise können wir finanziell stemmen", weiß Lina Riegel um die Notwendigkeit einer guten sportlichen Vorbereitung und um wirtschaftliche Zwänge. Zurück geht es nach der ersten Zweitliga-Auswärtsbegegnung der Vereinsgeschichte in einer Tour im Bus. Möglicherweise im Gepäck: zwei weitere Zähler.