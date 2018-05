Solingen : "Nicht beim Menschen 2.0 stehenbleiben"

Solingen Innovationsminister Pinkwart sprach beim Wirtschaftsempfang der Mittelstandsvereinigung MIT über Digitalisierung. Die Räume stellte Codecentric in Ohligs.

Ist es Science Fiction, wenn der mit dem Smartphone vernetzte Kühlschrank weiß, wann Gäste kommen und was sie am liebsten essen und trinken? Wenn er daraufhin seine Vorräte inspiziert und mit Hilfe eines humanoiden Roboters auffüllt, der das bestellte Lebensmittelpaket an der Tür in Empfang nimmt?

"Das ist Lebenswirklichkeit", sagt Prof. Dr. Andreas Pinkwart. Der NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie war Hauptredner beim MIT-Wirtschaftsempfang. In den Räumen des Software-Entwicklers Codecentric in Ohligs sprach er vor rund 90 Gästen über die zweite Welle der digitalen Revolution: "Wir schreiben unsere Evolution fort".

Info Vereinigung hat rund 50 Mitglieder in Solingen MIT Solingen Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU hat bundesweit mehr als 40.000 Mitglieder. In der Klingenstadt sind es etwa 50. Vorsitzender ist seit September 2014 Waldemar Gluch. Als Stellvertreter arbeiten Gerlinde Steingrüber und Marc Westkämper. Beisitzer Rolf Steingrüber ist kommissarischer Schatzmeister.

"Die erste Welle ist für Deutschland verdammt gut ausgegangen", blickte Pinkwart auf die 80er und 90er Jahre zurück. Damals habe man bekannte und vertraute Prozesse automatisiert. Mit dem Internet der Dinge werde heute aber alles anders: "Jetzt demokratisiert sich der Produktionsprozess. Erstmals steht der Kunde nicht am Ende der Kette." Stattdessen entwickelt er im Zweifel sein eigenes Produkt und entscheidet, wo er es fertigen lässt: "Das liegt nicht mehr in den Händen des Unternehmers." Auch Dienstleister wie etwa Assekuranzen müssen sich umstellen - wenn der Kunde nicht länger sein Auto, sondern vielleicht nur noch einzelne Fahrten versichern will. "Digitalisierung muss ein nächster Entwicklungsschritt für die Menschheit werden", unterstrich der Minister und erinnerte an die Veränderungen, die durch den Buchdruck ausgelöst wurden. "Wir dürfen nicht beim Menschen 2.0 stehenbleiben."

Das setze entsprechenden Unterricht mit der nötigen Ausstattung voraus: "Wie sehen denn unsere Schulen aus?" Schon heute seien Studenten aus Asien "drei bis fünf Jahre weiter". Deutschland sei für sie "fast museal." Pinkwart: "Wir müssen offen sein für Menschen aus dem Ausland, und wir brauchen für die jungen Menschen eine andere Kultur."



Die ist bei Codecentric fast mit den Händen zu greifen. Pinkwart lobte Mitgründer und Vorstand Rainer Vehns: "Sie sind der lebende Beweis, dass Digitalisierung Arbeitsplätze schafft." Das 2005 gegründete Unternehmen hat inzwischen mehr als 400 Mitarbeiter in Europa. Vehns gab mit dem Beispiel des Maschinenbauers Kampf einen Einblick in die Codecentric-Welt: Der Weltmarktführer im Bereich der Folien-Schneid- und Wickeltechnik erhielt von den Solingern ein "Dashboard", das Informationen zusammenfasst und übersichtlich darstellt. Rainer Vehns: "Software ist nicht mehr Add-on, sondern Teil des Produkts." Auch die Codecentric-Mitarbeiter Jan Hölter und Maik Schröder präsentierten Beispiele aus der "hoffentlich schönen neuen Welt" (Pinkwart). Schröder zeigte einen Baukasten mit (anfangs oft) kostenlosen Programmen: "Es war noch nie so einfach wie heute, sich Software nutzbar zu machen." Etwa bei der Bilderkennung: Das Foto, mit dem der MIT-Vorstand und Rainer Vehns zum Wirtschaftsempfang eingeladen hatte, zeigte laut Software nur zufriedene Mienen.

Bei der Datenschutzgrundverordnung, die ab 25. Mai greift, sieht das anders aus: Tobias Erdmann vom gleichnamigen Systemhaus kritisierte das "Bürokratiemonster" als "neues Geschäftsmodell für Abmahnanwälte": "Jede Website ist momentan abmahngefährdet." Trotzdem sei Panik nicht angesagt: "Das ist keine Raketenwissenschaft." Allerdings sei es "fünf vor zwölf", auch wenn die horrend hohen Bußgelder bei Verstößen wohl bis Jahresende nicht erhoben würden.

Das Geld wäre woanders besser angelegt - etwa für einen Zugang zu einem leistungsfähigen Breitbandnetz. Minister Pinkwart wies auf die geringe Anschlussquote der Gewerbegebiete ans Glasfasernetz hin (acht Prozent), und IHK-Präsident Thomas Meyer ermunterte, vorhandene Angebote auch zu nutzen. Laut der Industrie- und Handelskammer gibt es bereits 2500 IT-Firmen im Bergischen. Trotzdem habe man den Strukturwandel ohne Hilfen wie für das Ruhrgebiet begonnen: "Im Bergischen Land haben wir viel zu wenig geschrien. Das ist vorbei."

