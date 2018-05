Solingen: Reibekuchen auf dem Gräfrather Marktfest

Stadtteilfest in Solingen : Ein Bummel über das Gräfrather Marktfest

Solingen Rund 300 Ehrenamtliche waren bei der 42. Auflage des traditionsreichen Stadtteilfestes im Einsatz.

Es gibt vier wesentliche Dinge, die für das Gräfrather Marktfest zutreffen. Erstens: Man trifft immer Menschen, die man kennt. Zweitens: Man gönnt sich etwas Leckeres zum Essen. Drittens: Man hört Musik und fängt spätestens nach dem dritten Song an, sich zu bewegen. Viertens: Man hat einfach Spaß.

Es ist früher Samstagabend. Der Marktplatz ist voll, aber nicht überfüllt. Gerade stehen die Musiker von See You auf der Bühne. "Normalerweise trinkt man um 18 Uhr ja noch kein Bier, aber heute machen wir eine Ausnahme", ruft der Sänger dem Publikum zu und hebt sein Glas in die Höhe. "Prost !" Die Antworten: begeisterte Pfiffe, zustimmendes Nicken und gegenseitiges Zuprosten.

Auch wenn man sich nicht kennt, hier auf dem Gräfrather Marktplatz ist man eine große Familie. Geschminkte Kinder rennen durch die Menge, ein Clown knotet aus Ballons verrückte Tierchen, und vor der Bühne tanzen die ersten Besucher. Während sich eine junge Frau in gestreifter Bluse vor dem Kaffeehaus mit einem Selfie-Stick in Szene setzt, hat das verliebte Paar neben ihr nur Augen für sich. Deren Labrador wiederum schenkt seine ungeteilte Aufmerksamkeit nur den Reibekuchen, die die Frau neben ihm isst. Leider fällt kein Stück herunter.

Etwas weiter steht Hanneliese Neuschäfer (84) am Blumenstand und kauft für vier Euro Lose. Letztes Jahr hat sie nichts gewonnen, heute hofft sie auf den Hauptgewinn: Orchideen - oder zumindest eine Begonie. Glück gehabt, es ist nur eine Niete dabei. Hanneliese Neuschäfer freut sich und sucht sich aus den Blumen die schönsten für ihre Wohnung aus. Mit vollen Tüten läuft sie danach zum Stand der KG Grün-Weiß Gräfrath. Kommendes Jahr, das weiß sie jetzt schon, kommt sie wieder.



Wiederkommen, dieses Gefühl mögen auch Lars (44) und seine Frau Sabrina (38). Er ist in Gräfrath groß geworden, sie kommt aus Duisburg. Normalerweise lieben es die beiden etwas düsterer. Nächstes Wochenende fahren sie zum Wave-Gotik-Treffen nach Leipzig, aber heute singen sie "I love Rock 'n' Roll" mit. "Einmal im Jahr hier alte Bekannte treffen, das macht für mich das Marktfest aus", sagt Lars und sucht in der Menge nach bekannten Gesichtern. Seine Frau tanzt in ihrem roten Kleid, das mit Totenköpfen bedruckt ist, zur Musik.

Katrin Vogel (35) und Claudia Leddin (36) sind eigentlich schon im Aufbruch. Doch da gibt es eine Sache, die sie nicht gehen lässt. Es sind die geknoteten Tierchen des Clowns - und die Frage, die damit im Raum steht: Kann man für so etwas zu alt sein? Am Ende sagt Claudia Leddin den entscheidenden Satz: "Man ist nur einmal jung". Also, ab zum Clown.