Stadt Solingen baut Freizeitanlage Bärenloch aus

Solingen Das Land hat jetzt Fördermittel in Höhe von 600.000 Euro bewilligt. Der Großteil davon, 450.000 Euro, fließen in den Ausbau der Freizeitanlage Bärenloch.

Die Spaten sind im übertragenen Sinne schon seit längerer Zeit bereit gelegt. Und nun kann es bald auch losgehen. Wie die Stadt Solingen am Montag mitgeteilt hat, ist jetzt vom Land die Bewilligung einer Summe in Höhe von knapp 600.000 Euro erfolgt, die die im Rahmen eines Förderprogramms demnächst in drei Projekte in der Klingenstadt fließen sollen.