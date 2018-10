Gutachterin Dr. Nahlah Saimeh spricht über Misshandlungs-Prozesse in Solingen und Remscheid

Misshandlungsprozesse in Solingen und Remscheid

Dr. Nahlah Saimeh hat schon viele Straftäter begutachtet – zuletzt am Wuppertaler Landgericht, wo am Freitag das Urteil im Solinger Kindmords-Prozess gesprochen wurde. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Die forensische Psychiaterin äußert sich zum gerade zu Ende gegangenen Solinger Kindsmord-Prozess als auch zu einem ähnlichen Fall in Remscheid, den sie begleitet hat. Junge Mütter waren wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt.

Die Gerichtspsychiaterin Dr. Nahlah Saimeh war als Sachverständige vor einigen Monaten in einen ähnlich gelagerten Remscheider Fall involviert, wie er gerade am Wuppertaler Landgericht mit Tatort Solingen verhandelt wurde. Angeklagt waren damals die Kindsmutter wegen unterlassener Hilfeleistung und deren ehemaliger Lebensgefährte wegen schwerer Kindesmisshandlung. Auch im Solinger Fall saß die 25 Jahre alte Kindsmutter wegen unterlassener Hilfeleistung auf der Anklagebank. Deren zweijährige Tochter hat die Misshandlungen des wegen Mordes angeklagten Lebensgefährten nicht überlebt.

Frau Saimeh, Sie waren intensiv mit dem Remscheider Fall befasst. Der dort angeklagte junge Mann wohnte erst drei Monate bei der Kindsmutter, deren Sohn überlebte dessen Misshandlungen nur knapp. Der 18-Jährige Solinger ist schon am Tag der ersten Begegnung bei seiner Freundin eingezogen, zwei Monate später war deren kleine Tochter tot . . .

Fälle Nahlah Saimeh erzählt in zwei verständlich geschriebenen Büchern von wahren Fällen aus ihrer Praxis als forensischer Psychiaterin.

Saimeh Oft sind in solchen Fällen die Mütter und die neuen Freunde sehr jung und mit der Elternrolle völlig überfordert. Die alleinstehende Kindsmutter sehnt sich nach einer Bindung, die Chancen für eine sehr junge Frau mit Kind, einen soliden Partner zu finden, sind nicht so groß. Dann fällt eigentlich schon ziemlich früh auf, dass der Mann gewalttätig und als Familienmitglied ungeeignet ist. Aber man will nicht wieder enttäuscht werden.