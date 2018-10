Solingen: Zu wenig Parkplätze rund um dieZDS

Solingen Die Süßwarenfachschule baut ein Berufsinternat mit 33 Zimmern. Im Umfeld gibt es zu wenig Stellflächen. Runder Tisch soll Lösungen erarbeiten.

Im nahen Umfeld der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) in Gräfrath gibt es zu wenig Parkplätze – für die Schüler der Schule ebenso wie für die Anwohner. Von daher hatte die Bezirksvertretung Gräfrath am Montag in die Mensa der ZDS zu einer Bürgerinformationsveranstaltung eingeladen, um das Problem zu erörtern. Vor allem vor dem Hintergrund des Neubaus des Berufsinternates II auf dem Parkplatz oberhalb der Mensa. „In drei Wochen rollen die Bagger an“, sagten ZDS-Verwaltungsleiter Andreas Bertam und Dr. Norbert Zimmermann. Letzterer ist juristischer Berater der Schule, mit der Baufirma Kissel Plus tritt er aber auch als Bauunternehmer auf, die das Berufsinternat mit 33 Zimmern bis Mai/Juni 2019 realisieren will. Investiert werden von der ZDS rund fünf Millionen Euro.

Rund 70 Personen waren der Einladung zur Versammlung gefolgt. Bezirksbürgermeister Udo Vogtländer (SPD) schlug gleich zu Beginn der Diskussion vor, an einem „Runden Tisch gemeinsam mit der Stadt alle Möglichkeiten auszuloten, das Problem der Parksituation zu lösen. Mit einbezogen werden sollen dabei die Stellplätze am Brandteich oder auch an der Fauna, wie einige Bürger anregten. Zumal auf dem Parkplatz an der Fauna in den Wintermonaten montags bis freitags nicht so viel los sei und dieses Plätze durchaus auch von ZDS-Schülern genutzt werden könnten. Auch auf dem Gelände der Jugendherberge, das die ZDS erworben hat, könnten mehr Stellflächen entstehen, regte Norbert Zimmermann an.