Solingen sorgt sich um Fortbestand der Fauna

Zwei Posten im Vorstand konnten zuletzt nicht besetzt werden. Dem Tierpark fehlt es an Nachwuchs.

Vera Schramm, Geschäftsführerin des Vereins Fauna, macht sich ernsthafte Sorgen um den Fortbestand des Tierparks: „Bei der jüngsten Vorstandssitzung konnten wir zwei Posten nicht mehr besetzen. Und in drei Jahren verlieren wir mit Gerd Postelmann als zweiten Vorsitzenden einen langjährigen, sehr engagierten Kollegen. Aber er möchte mit Mitte 70 dann verständlicherweise einmal mehr Ruhe für sich. Wenn wir keine neuen Aktiven bekommen, weiß ich nicht, wie es danach weitergeht.“

Dabei zieht das beliebte Freizeit-Kleinod an der Stadtgrenze zu Wuppertal mehr Besucher denn je an: Im vorigen Jahr waren es mehr als 100.000 Gäste. Sie kamen aus der gesamten Region nach Gräfrath. Wohl auch, weil die Biologin und gelernte Tierpflegerin Christina Farke, die seit 2015 die zoologische Leitung des Parks innehat, viele neue Impulse gegeben hat.

SANIERUNG In der nächsten Zeit soll die alte Toiletten-Anlage saniert und vergrößert werden. Zudem stehen die Nasenbär-Anlage, die Anlage für die Luchse und das Affenhaus im Drei-Jahresplan für Erneuerungen.

Der Verein sei sehr stolz darauf, so vielen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, den Tierpflegerberuf zu erlernen, bemerkt Vera Schramm, die bis zum vorigen Frühjahr alle Aufgaben im Verein neben ihrem Vollzeitberuf gestemmt hat. Inzwischen ist sie, wie ihr Mann Ulrich, der den ersten Vorsitz innehat, in Rente. Sie weiß, wie belastend es sein kann, Alltag und Fauna zu vereinen. „Die Aufgaben hier sind nicht so entspannend wie andere Hobbys, sondern aufgrund der vielen Dinge, die erledigt werden müssen, mitunter auch einfach anstrengend.“