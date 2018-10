Solingen:Frau verletzte sich beim Sparziergang

Solingen Beim Spaziergang in einem Waldstück oberhalb der Straße Haasenmühle verletzte sich eine Frau.

(uwv) In einem Waldstück oberhalb der Straße Haasenmühle verletzte sich am frühen Samstagabend eine Frau im Wald beim Sparziergang. Aufgrund ihrer Verletzung konnte die Frau nicht mehr laufen – ihr Sohn, der sie begleitet hatte, konnte bei der Notrufabfrage der Leitstelle einen nah gelegenen Treffpunkt beschreiben. So konnten sich die Rettungskräfte schnell einen Überblick zur Lage verschaffen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich mit einem Geländewagen auf den Weg, der Sohn begleitete die ersten Feuerwehrkräfte zur Erstversorgung der Patientin. Gemeinsam gelang es danach, die Frau aus unwegsamen steilen Gelände bis zum Geländewagen zu tragen. Von dort wurde sie zum Rettungswagen gefahren und anschließend zum Krankenhaus befördert. An der Aktion waren Einsatzkräfte aller drei Berufsfeuerwehrwachen beteiligt.