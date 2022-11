Empfang des Solinger Sportbundes : Große Bühne für junge Athleten

Solingen Zum ersten Mal seit 2019 veranstaltete der Solinger Sportbund wieder seinen traditionellen Sportempfang – und zeichnete dabei besondere Leistungen rund um die Jugend aus.

Die Auflösung folgte wenig später: Den Jochen-Appenrodt-Pokal des Leichtathletikverbands Nordrhein für den Sieg im verbandsweiten Mannschaftswettkampf ihrer Altersklasse hatten die LC-Kinder in diesem Herbst eingeheimst. Gestern wartete die nächste Auszeichnung: Denn die Jugendarbeit des Solinger LC durfte sich über den „Jugend Sportteam Preis“ der Ulrike und Klaus Krebs Stiftung in der Kategorie „Entwicklung“ freuen. Ihn teilten sich die Leichtathleten mit dem vielseitig engagierten Jugendvorstand des Merscheider TV. Jeweils 1000 Euro gab es für beide Gewinner – und viel Applaus der rund 100 Gäste aus Sport, Politik und Verwaltung in der Sparkassen-Hauptstelle an der Kölner Straße.

Dorthin hatte der Solinger Sportbund – nach zweimaligem corona-bedingten Ausfall – zum ersten Sportempfang seit 2019 eingeladen. In drei Kategorien würdigte dabei der Preis der Krebs-Stiftung Erfolge in der Jugendarbeit im zurückliegenden Sportjahr: In der Sparte „Leistungssport“ ging der erste, mit 4000 Euro dotierte Preis an die weibliche Schachjugend der SG Solingen, die zuletzt den Aufstieg in die erste Bundesliga der Damen geschafft hatte. Platz zwei errangen die A-Jugend-Damen des Bergischen HC – für den erstmaligen Aufstieg einer weiblichen Jugendmannschaft in die Jugendbundesliga im Handball. 2000 Euro fließen im Rahmen der Auszeichnung in die Vereinskasse.