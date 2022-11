Jugendhandball : Dormagens Nachwuchs empfängt Schwergewicht

Dormagen Nach einem bislang guten Saisonverlauf wartet auf Dormagens A-Jugend ein echter Härtetest. Zu Gast ist am Samstag der Nachwuchs des amtierenden Deutschen Meisters SC Magdeburg.

Am Samstag ist ein echtes Schwergewicht des deutschen Handballs im TSV-Bayer-Sportcenter zu Gast. In der Bundesliga empfängt die Dormagener A-Jugend den SC Magdeburg, kein Geringerer als der Nachwuchs des amtierenden Deutschen Meisters. Für TSV-Coach Martin Berger gehören die Gäste zu den „deutschen Top-4-Mannschaften, vor allem mit ihrem 2004er Jahrgang“. Die stark eingeschätzten Gäste aus Sachsen-Anhalt stehen etwas überraschend nicht ganz oben in der Tabelle, weil sie ihre ersten beiden Spiele in Minden und zu Hause gegen Lemgo verloren. „Insofern ist der Ausgang des Vergleichs für Magdeburg und für uns besonders wichtig“, sagt Berger und hofft wieder auf die Unterstützung der heimischen Fans. „Wir richten uns auf ein schweres Spiel ein, denn der SC Magdeburg hat gute 1:1-Qualitäten, ist bekannt für seine Schlagwürfe und die Kooperation mit der indirekten Sperre. Da müssen wir alle hellwach sein.“ Dem haben die Dormagener allerdings auch etwas entgegenzusetzen. Ihre Ausgangsposition ist jedenfalls gut, vor den drei letzten Vorrundenspielen in der Jugendbundesliga liegt das Team von Martin Berger auf Rang zwei mit 10:2-Punkten. Ganz vorne steht HSG Handball Lemgo (12:2), nachdem die Westfalen ihre Partie des siebten Spieltags bereits am Dienstag mit 43:35 bei TuSEM Essen gewannen. Im vorletzten Heimspiel kann der TSV am Samstag einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterrunde machen, wofür er mindestens den vierten Platz erreichen müsste.